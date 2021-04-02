Знак зодиака при выборе имени для ребенка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Знак зодиака при выборе имени для ребенка
Здравствуйте, форумчане, что вы думаете об астрологии и ее влиянии на нашу жизнь? Стоит ли при выборе имени ребенка учитывать ее знак зодиака при рождении? У нас скоро будет дочь и вот подбираем имя для нее, больше всего пока нравятся варианты: Марина, Виктория, Татьяна. Я по знаку зодиака Дева https://www.baby.ru/horoscope-deva-na-2021-god/ и назвали меня Лизой, много где написано, что это одно из лучших имен для моего знака. Оно мне отлично подошло и судьба сложилось весьма удачно, так может сработал принцип?
- LizaAzaVlad
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 мар 2021, 11:36
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 2