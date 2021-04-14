Прожектор для дома

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Прожектор для дома

Новое сообщение Grishkins » 14 апр 2021, 10:02

Нужен небольшой прожектор для дома, как мне его правильно выбрать?


Grishkins
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
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Re: Прожектор для дома

Новое сообщение Fawentow » 14 апр 2021, 12:13

А мощность света какая?
Fawentow
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:13
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Re: Прожектор для дома

Новое сообщение cabity » 14 апр 2021, 12:22

Я бы вам посоветовал купить светодиодный прожектор. Современные светодиодные прожекторы — это достаточно компактные и эффективные световые приборы, в которых вместо ламп накаливания используются маленькие диоды и более подробно можете ознакомиться вот тут https://infopro54.ru/news/nedorogoj-modnyj-svet-dlya-doma-prozhektory-maloj-moshhnosti/
cabity
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
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