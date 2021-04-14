Прожектор для дома
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Прожектор для дома
Нужен небольшой прожектор для дома, как мне его правильно выбрать?
- Grishkins
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
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Re: Прожектор для дома
А мощность света какая?
- Fawentow
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:13
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Re: Прожектор для дома
Я бы вам посоветовал купить светодиодный прожектор. Современные светодиодные прожекторы — это достаточно компактные и эффективные световые приборы, в которых вместо ламп накаливания используются маленькие диоды и более подробно можете ознакомиться вот тут https://infopro54.ru/news/nedorogoj-modnyj-svet-dlya-doma-prozhektory-maloj-moshhnosti/
- cabity
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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