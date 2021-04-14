Накладные наушники купить

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Накладные наушники купить

Новое сообщение Grishkins » 14 апр 2021, 10:03

Накладные наушники купить сестре на подарок, но вот я не знаю как мне их правильно выбрать?


Grishkins
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение etoCu » 14 апр 2021, 12:02

А тебе с проводом или беспроводные нужны ?
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etoCu
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 11:59
Откуда: Москва
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение cabity » 14 апр 2021, 12:23

Для того, чтоб вашей сестре купить качественные наушники, я бы для начала посоветовал обратить внимание на вот такую статью https://akcenty.com.ua/techno/42435-vyb ... ecialistov "Выбираем самые комфортные наушники: советы специалистов" и думаю потом вы сами всё сможете понять.
cabity
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
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