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Re: керамический гранит tralivaliqq » 15 апр 2021, 22:16 Советую за керамогранитом от компании Ariostea обратиться сюда https://itum.ua/catalog/keramogranit/filter/beton/dla-fasada . Сам не один раз у них заказывал керамогранит, правда от другого итальянского бренда. Скажу вам так, лучше места для покупки вы не найдёте. причем в этой компании еще есть шоу рум, вы можете приехать к ним и убедиться в качестве изделий. tralivaliqq Читатель Сообщения: 13 Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58 Личное сообщение Вернуться к началу

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