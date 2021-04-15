керамический гранит
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керамический гранит
Подскажите где можно купить фасадный керамический гранит от компании Ariostea?
- медалистка
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:03
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Re: керамический гранит
Советую за керамогранитом от компании Ariostea обратиться сюда https://itum.ua/catalog/keramogranit/filter/beton/dla-fasada . Сам не один раз у них заказывал керамогранит, правда от другого итальянского бренда. Скажу вам так, лучше места для покупки вы не найдёте. причем в этой компании еще есть шоу рум, вы можете приехать к ним и убедиться в качестве изделий.
- tralivaliqq
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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