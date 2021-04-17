JardY » 17 апр 2021, 11:10

Оцениваю возможности выбора пола, премиум класса, для нанесения на поверхность в здании где будет огромная нагрузка на пол за счет тяжелых установленных станков.

А вот лично мне хочется понять относительно того от какой именно фирмы жидкий наливной пол покупать? с учетом желания к выбору жидкого пола премиум качества.