А вот лично мне хочется понять относительно того от какой именно фирмы жидкий наливной пол покупать? с учетом желания к выбору жидкого пола премиум качества.
Промышленный пол премиум класса
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Промышленный пол премиум класса
Оцениваю возможности выбора пола, премиум класса, для нанесения на поверхность в здании где будет огромная нагрузка на пол за счет тяжелых установленных станков.
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JardY
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- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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