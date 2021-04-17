Промышленный пол премиум класса

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Промышленный пол премиум класса

Новое сообщение JardY » 17 апр 2021, 11:10

Оцениваю возможности выбора пола, премиум класса, для нанесения на поверхность в здании где будет огромная нагрузка на пол за счет тяжелых установленных станков.

А вот лично мне хочется понять относительно того от какой именно фирмы жидкий наливной пол покупать? с учетом желания к выбору жидкого пола премиум качества.



Аватара пользователя
JardY
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group