Куда сходить всей семьей
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Куда сходить всей семьей
Посоветуйте пожалуйста, куда лучше сходить всей семьей на выходных, чтобы можно было хорошо провести время и было интересно не только детям, но и нам.
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Candori
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Куда сходить всей семьей
Лучше всего как можно больше времени проводить на природе
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Куда сходить всей семьей
Да, я тоже считаю, что лучше провести время на природе, а то дети и так постоянно сидят дома за компьютером, причем если у вас не лежит душа к обычному пикнику, тогда можете записаться вот тут: https://xn-----elcz3ardxy8a4b.xn--p1ai/ ... i-v-sochi/ на морскую прогулку на яхте - это будет очень полезно и можно будет интересно отдохнуть всей семьей.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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