Xendrabi » 24 апр 2021, 17:15

Ну, не знаю, лично у меня не вызывают никакого доверия наши государственные учреждения - может оборудование там и современное, но хорошие специалисты там точно работать не будут, так что лучше все-таки обратиться к настоящим специалистам - к примеру, есть такая Клиника Неватекс на ул. Пресненский вал, д. 8, корпус 3, в которой уж точно сделают все как надо.