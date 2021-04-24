Где лучше вставить зубы
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Где лучше вставить зубы
Посоветуйте, пожалуйста, где сейчас можно вставить зубы родителям, а то уже нельзя с этим затягивать. Только нужно чтобы сделали все действительно хорошо и быстро.
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Re: Где лучше вставить зубы
Можете отвести их в обычную государственную поликлинику - там сейчас нормальные специалисты и оборудование.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Где лучше вставить зубы
Ну, не знаю, лично у меня не вызывают никакого доверия наши государственные учреждения - может оборудование там и современное, но хорошие специалисты там точно работать не будут, так что лучше все-таки обратиться к настоящим специалистам - к примеру, есть такая Клиника Неватекс на ул. Пресненский вал, д. 8, корпус 3, в которой уж точно сделают все как надо.
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Xendrabi
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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