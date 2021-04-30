глюкометр
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глюкометр
Где в казахстане можно заказать глюкометр ACCU-CHEK PERFORMA NANO и тест полоски к нему?
- медалистка
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:03
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Re: глюкометр
Этот глюкометр вы можете купить на этом сайте https://kz.apteka.com/catalog/section/meditsinskie-pribory/glyukometry/ Собственно вместе с ним в комплекте идут 10 тест полосок, ну а если нужно больше - то так же по ссылочке сможете докупить нужное вам количество.
- tralivaliqq
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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