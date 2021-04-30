глюкометр

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глюкометр

Новое сообщение медалистка » 30 апр 2021, 14:43

Где в казахстане можно заказать глюкометр ACCU-CHEK PERFORMA NANO и тест полоски к нему?


медалистка
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Re: глюкометр

Новое сообщение tralivaliqq » 30 апр 2021, 15:35

Этот глюкометр вы можете купить на этом сайте https://kz.apteka.com/catalog/section/meditsinskie-pribory/glyukometry/ Собственно вместе с ним в комплекте идут 10 тест полосок, ну а если нужно больше - то так же по ссылочке сможете докупить нужное вам количество.
tralivaliqq
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