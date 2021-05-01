Куда лучше вложить деньги
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Куда лучше вложить деньги
Имеется определенная сумма денег и чтобы они просто так не лежали хочу их куда-то вложить - как вариант рассматриваю покупку недвижимости, но возможно есть какие-то более доходные варианты. Готовы выслушать ваши предложения.
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Xendrabi
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- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
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