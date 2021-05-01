Xendrabi » 01 май 2021, 15:05

Имеется определенная сумма денег и чтобы они просто так не лежали хочу их куда-то вложить - как вариант рассматриваю покупку недвижимости, но возможно есть какие-то более доходные варианты. Готовы выслушать ваши предложения.