Sasa1991 » 03 май 2021, 19:58

Пищевая аллергия возникает, когда иммунная система животного ошибочно определяет белок из пищи как захватчик, а не продукт питания (не вызывают аллергии продукты https://zoosell.com/catalog/korma-dlya-sobak/ , и вызывает иммунный ответ. Конечным результатом такой реакции может быть зуд кожи или ушей, а также кожные инфекции у некоторых домашних животных, а у других - рвота или диарея. У некоторых невезучих домашних животных будут симптомы как со стороны кожи, так и со стороны желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, пищевую аллергию следует отличать от множества других более распространенных причин этих проблем.

Хотя общий процент собак и кошек, страдающих пищевой аллергией, невелик, некоторые ингредиенты связаны с большим количеством подтвержденных случаев, чем другие. Наиболее часто встречающиеся пищевые аллергии у собак и кошек - это курица, говядина, молочные продукты и яйца (и рыба для кошек). В этих ингредиентах нет ничего особенного, кроме того, что они были наиболее распространенными ингредиентами в кормах для домашних животных в течение последних нескольких десятилетий, поэтому и кошки, и собаки часто подвергались их воздействию.