Что вы думаете?

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Что вы думаете?

Новое сообщение lydmila678 » 11 май 2021, 11:51

Как вы относитесь к инцесту? Я ужасаюсь от таких историй. Не понимаю как люди к этому приходят.


lydmila678
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 мар 2021, 12:37
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Re: Что вы думаете?

Новое сообщение Boriska122 » 11 май 2021, 16:47

Меня пугает даже инцест в кино, что уже говорить о реальной жизни. Я считаю насильников больными людьми, простите если кто не согласен. Очень грустно наблюдать за тем, как некоторые люди обвиняют жертв, якобы они спровоцировали насильника. Это звучит смешно.
Boriska122
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11 май 2021, 16:38
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