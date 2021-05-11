Что вы думаете?
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Что вы думаете?
Как вы относитесь к инцесту? Я ужасаюсь от таких историй. Не понимаю как люди к этому приходят.
- lydmila678
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 01 мар 2021, 12:37
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Re: Что вы думаете?
Меня пугает даже инцест в кино, что уже говорить о реальной жизни. Я считаю насильников больными людьми, простите если кто не согласен. Очень грустно наблюдать за тем, как некоторые люди обвиняют жертв, якобы они спровоцировали насильника. Это звучит смешно.
- Boriska122
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 май 2021, 16:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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