Куда поехать в отпуск
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Куда поехать в отпуск
Первый раз за последние три года выпала возможность взять пару недель отпуска и нужен ваш совет по поводу того, куда сейчас лучше поехать.
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Dalefu
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 29 июл 2019, 18:40
Re: Куда поехать в отпуск
А нам наконец повезло - собираемся ехать в Америку - уже давно хотели туда поехать, так что и вам советую
- Arletremi
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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