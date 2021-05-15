Куда поехать в отпуск

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Куда поехать в отпуск

Новое сообщение Dalefu » 15 май 2021, 19:51

Первый раз за последние три года выпала возможность взять пару недель отпуска и нужен ваш совет по поводу того, куда сейчас лучше поехать.


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Dalefu
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Re: Куда поехать в отпуск

Новое сообщение Arletremi » 15 май 2021, 22:51

А нам наконец повезло - собираемся ехать в Америку - уже давно хотели туда поехать, так что и вам советую
Arletremi
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Сообщения: 28
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