фотоаппарат

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фотоаппарат

Новое сообщение max113 » 18 май 2021, 01:05

Решил заняться фотографией,для себя пока так сказать на любительском уровне,всегда хотел себе фотоаппарат Sony,вот только какой купить,что бы не стоял космических денег,и что бы хороший был?


max113
 
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Re: фотоаппарат

Новое сообщение ostin » 18 май 2021, 01:22

Sony лидер на рынке фото и видео,но можно купить их фотоаппараты по вполне нормальной цене,я себе например купил беззеркальный Sony Alpha 6300 Kit https://technovybor.ru/foto/bezzercalnye/sony/ ,он имеет датчик картинки,скорость 11 кадров за одну секунду,записывает видео в 4К,я своим выбором очень доволен,это самое соотношение цены и качества.
ostin
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