фотоаппарат
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фотоаппарат
Решил заняться фотографией,для себя пока так сказать на любительском уровне,всегда хотел себе фотоаппарат Sony,вот только какой купить,что бы не стоял космических денег,и что бы хороший был?
- max113
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: фотоаппарат
Sony лидер на рынке фото и видео,но можно купить их фотоаппараты по вполне нормальной цене,я себе например купил беззеркальный Sony Alpha 6300 Kit https://technovybor.ru/foto/bezzercalnye/sony/ ,он имеет датчик картинки,скорость 11 кадров за одну секунду,записывает видео в 4К,я своим выбором очень доволен,это самое соотношение цены и качества.
- ostin
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 01:07
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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