Как быть со старой машиной

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Как быть со старой машиной

Новое сообщение Xendrabi » 19 май 2021, 21:42

Недавно мне досталась в наследство старенькая Волга и я вот думаю ее реанимировать, только даже не знаю как подступиться к этому вопросу - может вы что-то посоветуете?


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Xendrabi
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