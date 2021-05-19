Как быть со старой машиной
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Как быть со старой машиной
Недавно мне досталась в наследство старенькая Волга и я вот думаю ее реанимировать, только даже не знаю как подступиться к этому вопросу - может вы что-то посоветуете?
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Xendrabi
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
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