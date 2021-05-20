Отдых на Кипре
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Отдых на Кипре
Стоит ли покупать тур в турагенстве? Хочу полететь на Кипр, думаю как лучше поступить?
- Borisova
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:59
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Re: Отдых на Кипре
Обычно покупаем в турагенстве тур, без экскурсий и без каких-то развлечений, просто организовывают пребывание в отеле, а уже свой досуг будь добр организовывай самостоятельно. В прошлом году летали на остров Кипр, культурную программу подобрали себе благодаря сайту moykipr, там же была и изюминка, это аренда яхт https://moykipr.ru/arenda-yaxty-kipr/ с русскоговорящим капитаном, что дает отдельный плюс, так как он очень многое рассказывает про места рядом с которыми мы плавали, плюс когда арендуешь яхту, можно и на рыбалку сгонять. В море можно очень крупные экземпляры поймать. Экскурсии все которые есть по Кипру с замечательными гидами, так же есть туры на яхте, в общем на любой вкус можно подобрать.
- Kapitoliy
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17 ноя 2020, 05:56
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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