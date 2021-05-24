Харси » 24 май 2021, 11:09

Поговорим на тему ритуальных услуг для животных, а именно интересует меня цена захоронения домашних животных.

Нужно похоронить домашнего любимца, кота Милка и как понимаете нужна фирма с подобным спектром услуг. Посоветуйте куда лучше всего обратится?