Нужно похоронить домашнего любимца, кота Милка и как понимаете нужна фирма с подобным спектром услуг. Посоветуйте куда лучше всего обратится?
Цены на захоронения домашних животных
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Цены на захоронения домашних животных
Поговорим на тему ритуальных услуг для животных, а именно интересует меня цена захоронения домашних животных.
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Харси
- Писатель
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- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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