Кремировать или нет?

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Кремировать или нет?

Новое сообщение Суворова » 26 май 2021, 15:32

Покойный дал наказ кремировать...Мама не хочет брать на себя такое, говорит, не может через себя переступить и все тут. Что подскажите в такой ситуации?


Суворова
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Re: Кремировать или нет?

Новое сообщение Miklakova » 26 май 2021, 15:35

М ..да сложно. Но не выполнить волю усопшего тоже как-то не правильно. Я даже не знаю, как бы в такой ситуации поступила..А кроме мамы, больше нет родственников, кто может этот вопрос на себя взять? Вы лучше к специалистам обратитесь. Например, в новой https://ritual.by/ ритуальной компании работают профессионалы, плюс с огромной душой и сердцем. Они с вами поговорят, подскажут, как быть лучше.
Miklakova
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