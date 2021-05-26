хочу купить пару квартир готовых в ЖК Jack House

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хочу купить пару квартир готовых в ЖК Jack House

Новое сообщение samson » 26 май 2021, 23:42

Добрый день, хочу купить пару квартир готовых в ЖК Jack House, именно в этом ЖК интересует. Через какое агентство могу это сделать, советуйте!)


samson
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