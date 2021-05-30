Xendrabi » 30 май 2021, 14:44

В этом году дочь заканчивает школу, и буквально вчера заявила, что не очень хочет дальше учится. Как мы ее не уговаривали – ничего не помогает. И что теперь с ней делать и куда еще ее можно пристроить?