Массаж

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Массаж

Новое сообщение xukac » 01 июн 2021, 13:43

Проверенная компания существует, у которой можно на дом заказать расслабляющий массаж?


xukac
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 13:42
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Re: Массаж

Новое сообщение joqodoj » 01 июн 2021, 14:31

А вы какой конкретно тип массажа хотите заказать?
joqodoj
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:31
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Re: Массаж

Новое сообщение dexoj » 01 июн 2021, 15:43

У меня существует только одна проверенная компания, где вы можете попробовать заказать расслабляющий массаж https://secretroom.kiev.ua/ ,мой кориш там заказывал и вроде полет нормальный.
dexoj
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июн 2021, 15:43
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