Нужен надежный провайдер

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Нужен надежный провайдер

Новое сообщение Arletremi » 08 июн 2021, 10:46

Посоветуйте, пожалуйста, надежного провайдера, главное, чтобы был быстрый интернет, плюс, желательно сразу и телевидение с нормальными каналами в хорошем качестве.


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Re: Нужен надежный провайдер

Новое сообщение Dalefu » 08 июн 2021, 13:08

Мне кажется, что в наше время лучше всего подключаться через спутниковую антенну - это самый надежный вариант.
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Re: Нужен надежный провайдер

Новое сообщение Xendrabi » 08 июн 2021, 21:38

Насколько я знаю, все эти спутниковые антенны очень чувствительны к погодным условиям, поэтому, есть большая вероятность того, что в плохую погоду вы можете вообще остаться без связи. Поэтому, на мой взгляд, лучше не рисковать и заказать более надежный мобильный интернет. Тем более, что в этом случае скорость тоже будет выше, только нужно будет еще взять современную точку доступа: https://i-teh.com/catalog/lte_tochki_dostupa/
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