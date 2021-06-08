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Награды Laluna » 08 июн 2021, 10:53 Приветствую, вас. Давно хочу найти одну награду в интернете и пополнить ею свою коллекцию – поэтому отправилась просматривать каталоги и сравнивать цены между собой. Поиски привели сюда https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... hlennosti/ на страницу с наградой из категории медицина. Можно не выходя из дома оформить заявку на покупку и купить знак «Отличник соцсоревнований медицинской промышленности». Скажите, как часто вы сначала сравниваете цены, а потом уже только решение принимаете о том, в каком направлении двигаться дальше? Буду вам благодарна за высказанные мнения.





Laluna Писатель Сообщения: 75 Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37 Личное сообщение Вернуться к началу

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