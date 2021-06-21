Что важно при выборе любимого

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Что важно при выборе любимого

Новое сообщение Laluna » 21 июн 2021, 10:08

Я стала замечать, что почти все мои подруги русской национальности встречаются с восточными парнями. Откуда такая нелюбовь к русским мальчикам? Хотелось бы разобраться в этом вопросе и надеюсь, что вы отпишетесь в ближайшее время.


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Laluna
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 21 июн 2021, 10:55

Здравствуйте. Я вас прекрасно понимаю, потому что сама не так давно нашла в интернете статью на эту тему и решила отписаться, чтобы поделиться полезной информацией. Лично мне кажется, что наши русские парни слишком скромные и стеснительные, они боятся знакомиться с девушками, в отличие от представителей других национальностей. На странице https://intrigue.dating/otnoshenija/poc ... ih-parney/ размещена статья, которая в любом случае вам поможет и обязательно натолкнёт на правильные мысли, а там уже и выводы касательно интересующего вопроса. По вечерам я открываю сайт и стараюсь просмотреть как можно больше советов, как общаться с парнями.
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Неваляшка
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