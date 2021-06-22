Смартфон для интернета
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Смартфон для интернета
Доброе утро! Хочу купить себе смартфон, который будет шустро работать в интернете, без всяких намеков на зависание. Можете предлагать несколько моделей, я посмотрю цены, характеристики и выберу оптимальный вариант для себя.
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FrenklSize
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Смартфон для интернета
Приобрел себе смартфон Xiaomi MI 11 Lite, он просто летает от мобильного интернета, при этом у меня телефоне может быть запущено еще какое-то приложение или просто играть музыка.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Смартфон для интернета
FrenklSize писал(а):Доброе утро! Хочу купить себе смартфон, который будет шустро работать в интернете, без всяких намеков на зависание. Можете предлагать несколько моделей, я посмотрю цены, характеристики и выберу оптимальный вариант для себя.
Мне очень нравится свой смартфон, который я заказал в онлайн магазине Комфи. В гаджете Samsung Galaxy A32 https://comfy.ua/smartfon/brand__samsun ... alaxy-a32/ я не нашел ни одного недостатка, отличный аппарат в бюджетном классе. Поддерживаются стандарты связи: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, в интернете он быстрый как реактивный самолет.
Устройство отлично работает на современной платформе Андроид 11-ой версии, батареи легко хватает на сутки, это в том случае если нагружать телефон по полной программе.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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