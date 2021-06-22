IvanovIvan » 22 июн 2021, 08:44

FrenklSize писал(а): Доброе утро! Хочу купить себе смартфон, который будет шустро работать в интернете, без всяких намеков на зависание. Можете предлагать несколько моделей, я посмотрю цены, характеристики и выберу оптимальный вариант для себя.

Мне очень нравится свой смартфон, который я заказал в онлайн магазине Комфи. В гаджете Samsung Galaxy A32 https://comfy.ua/smartfon/brand__samsun ... alaxy-a32/ я не нашел ни одного недостатка, отличный аппарат в бюджетном классе. Поддерживаются стандарты связи: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, в интернете он быстрый как реактивный самолет.

Устройство отлично работает на современной платформе Андроид 11-ой версии, батареи легко хватает на сутки, это в том случае если нагружать телефон по полной программе.