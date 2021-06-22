Досуг

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Досуг

Новое сообщение valeriyburov » 22 июн 2021, 14:28

Я роблю ставки на футбол тільки тоді, коли у мене є вільний час і я можу подивитися матч. Але найчастіше я висловлююся про футбол і роблю це прямо на ставки бк. Він дуже надійний і дуже швидко платить.


valeriyburov
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Зарегистрирован: 03 фев 2021, 17:16
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