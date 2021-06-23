Хочу современный смартфон

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу современный смартфон

Новое сообщение EugeneS » 23 июн 2021, 19:55

В этом году у меня по плану купить новый смартфон, сейчас за ранее хочу определиться с моделью. Может у вас есть что мне предложить?? Мне главное чтобы гаджет был 2021 года выпуска и имел хорошие характеристики.


Аватара пользователя
EugeneS
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group