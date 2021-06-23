EugeneS » 23 июн 2021, 19:55

В этом году у меня по плану купить новый смартфон, сейчас за ранее хочу определиться с моделью. Может у вас есть что мне предложить?? Мне главное чтобы гаджет был 2021 года выпуска и имел хорошие характеристики.