Хочу современный смартфон
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Хочу современный смартфон
В этом году у меня по плану купить новый смартфон, сейчас за ранее хочу определиться с моделью. Может у вас есть что мне предложить?? Мне главное чтобы гаджет был 2021 года выпуска и имел хорошие характеристики.
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EugeneS
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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