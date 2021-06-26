FrenklSize » 26 июн 2021, 18:25

EugeneS писал(а): Добрый вечер, ребята что можете мне сказать про такие бойлеры как TESY, насколько они качественные и как долго служат? Можете предлагать модели от другого производителя, главное чтобы вы были уверены в этой технике.

В начале этого года я купил квартиру, в которую приобрел бойлер TESY ANTICALC REV 50 https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/bojlery_tesy.html он очень экономичный в плане электроэнергии, имеет объем бака 50 литров, его вполне хватит на семью из трех человек.

Данная модель имеет 1800 Вт мощности, водичку нагрет по максимальному быстро, материал бака состоит из качественной стали со стеклокерамическим покрытием. Имеется защита от замерзания и перегрева, максимальный нагрев воды составляет 70 градусов