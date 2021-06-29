Хочу построить новую баню на участке

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Хочу построить новую баню на участке

Новое сообщение Laiving » 29 июн 2021, 15:07

Хочу построить новую баню на участке, кто в курсе где можно заказать строительство?


Laiving
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
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Re: Хочу построить новую баню на участке

Новое сообщение Paris » 29 июн 2021, 17:38

построить баню легко и самому на ютубе даже видео есть обучающие
Paris
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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