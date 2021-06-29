Егор20 » 29 июн 2021, 17:52

Если Вы у себя на предприятии столкнулись с потерей инструмента или с его хищением, то в этом Вам поможет Eqman. Это удобное и доступное приложение, которое позволит Вам в любой момент быть в курсе где Ваше ТМЦ и кто за него ответственный, сможете просмотреть весь его жизненный цикл. Также с легкостью и за считаные минуты сможете проводить инвентаризацию. Есть бесплатная версия, с небольшими ограниченными функциями.

https://eqman.co/