Награды
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Награды
Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоят медали, ордена и знаки, если их заказывать в интернет магазинах? Начала просматривать каталоги и сравнивать цены, чтобы потом сделать выбор в пользу одной торговой площадки. Вот тут https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... do_admina/ была найдена медаль «Компьютерному гению», и можно сразу отправить в корзину то, что приглянулось. Скажите, как часто вы сначала просматриваете условия оплаты и доставки, а потом только решение принимаете о сотрудничестве с одной из компаний? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас с вами.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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