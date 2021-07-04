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Награды Неваляшка » 04 июл 2021, 13:51 Приветствую, вас. Мне стало интересно, сколько стоят медали, ордена и знаки, если их заказывать в интернет магазинах? Начала просматривать каталоги и сравнивать цены, чтобы потом сделать выбор в пользу одной торговой площадки. Вот тут https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... do_admina/ была найдена медаль «Компьютерному гению», и можно сразу отправить в корзину то, что приглянулось. Скажите, как часто вы сначала просматриваете условия оплаты и доставки, а потом только решение принимаете о сотрудничестве с одной из компаний? Хотелось бы обсудить этот вопрос прямо сейчас с вами.





Неваляшка Писатель Сообщения: 87 Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25 Личное сообщение Вернуться к началу

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