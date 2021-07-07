Варианты для общения
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Варианты для общения
Здравствуйте. Не знаю, какие комплименты можно делать мужчине? Решила, что проще будет написать вам и поинтересоваться, что скажете по этому поводу? Надеюсь, что отпишетесь и проконсультируете меня.
-
Laluna
- Писатель
-
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Неваляшка
Добрый день. Комплименты – штука очень тонкая, тут самое главное не переборщить. Признаюсь вам честно, я сама не умела раньше делать комплименты, а потом начала в интернете просматривать статьи и брать на заметку рекомендации. Вот сюда https://intrigue.dating/interesnoe/kras ... -primerov/ вам стоит заглянуть в ближайшее время, чтобы изучить ТОП-100 примеров комплиментов, которые можно адресовать мужчинам. Не стесняйтесь проявлять свою индивидуальность, корректировать некоторые фразы, чтобы они звучали ярче. Наверняка, уже приходилось слышать о том, что парни тоже любят комплименты, и они расцветают, когда слышат что-то приятное в свой адрес. Дарите мужчинам букеты «слов», но не каждый день, чтобы это не вошло в привычку.
-
Неваляшка
- Писатель
-
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Неваляшка и гости: 8