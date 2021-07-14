кондиционер

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кондиционер

Новое сообщение max113 » 14 июл 2021, 11:45

Мы решили наконец то заменить свой старый кондиционер,а то ему сто лет в обед,но какой лучше выбрать,очень дорогой покупать не хотим?


max113
 
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Re: кондиционер

Новое сообщение sizov » 14 июл 2021, 14:17

Сейчас выбор кондиционеров очень большой,мы остановили свой выбор на Toshiba RAS-07U2KH3S-EE/RAS-07U2AH3S-EE mosng.ru ,у него компактные и легкие блоки – внутренний блок толщиной всего 19 см и массой 7 кг,и самое главное у него низкий уровень шума,да и цена вас приятно удивит.
sizov
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Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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