кондиционер
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
кондиционер
Мы решили наконец то заменить свой старый кондиционер,а то ему сто лет в обед,но какой лучше выбрать,очень дорогой покупать не хотим?
- max113
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
-
Re: кондиционер
Сейчас выбор кондиционеров очень большой,мы остановили свой выбор на Toshiba RAS-07U2KH3S-EE/RAS-07U2AH3S-EE mosng.ru ,у него компактные и легкие блоки – внутренний блок толщиной всего 19 см и массой 7 кг,и самое главное у него низкий уровень шума,да и цена вас приятно удивит.
- sizov
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6