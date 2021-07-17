Красивые фото

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Красивые фото

Новое сообщение Laluna » 17 июл 2021, 09:48

Приветик. Может ли девушка с маленькой грудью претендовать на гордое звание – красивой? Интересно прогуляться по страницам сайтов с подборкой фотографий, которые посвящены особам прекрасного пола с маленькой грудью.


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Laluna
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Неваляшка

Новое сообщение Неваляшка » 17 июл 2021, 10:57

Почему бы и нет? На размер груди влияют в основном гены, и если у бабушки был пышный бюст, то вполне вероятно, что и внучка станет счастливой обладательницей фигуры «песочные часы». Вот тут https://intrigue.dating/foto-devushek/k ... u-64-foto/ на странице вам удастся ознакомиться с актуальными фотографиями, которые доказывают – девушка может быть красивой с любым размером груди и фигурой. Главное, научиться подчёркивать достоинства и скрывать недостатки. Я всегда стараюсь покупать вещи по фигуре, а не только свитера и худи оверсайз.
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Неваляшка
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