Красивые фото
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Красивые фото
Приветик. Может ли девушка с маленькой грудью претендовать на гордое звание – красивой? Интересно прогуляться по страницам сайтов с подборкой фотографий, которые посвящены особам прекрасного пола с маленькой грудью.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Неваляшка
Почему бы и нет? На размер груди влияют в основном гены, и если у бабушки был пышный бюст, то вполне вероятно, что и внучка станет счастливой обладательницей фигуры «песочные часы». Вот тут https://intrigue.dating/foto-devushek/k ... u-64-foto/ на странице вам удастся ознакомиться с актуальными фотографиями, которые доказывают – девушка может быть красивой с любым размером груди и фигурой. Главное, научиться подчёркивать достоинства и скрывать недостатки. Я всегда стараюсь покупать вещи по фигуре, а не только свитера и худи оверсайз.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 91
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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