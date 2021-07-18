пластинка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
пластинка
Скоро у моего дяди день рождения,он любит слушать виниловые пластинки,хочу ему подарить пластинку с Элвисом,но где её найти,с рук не хочется покупать?
- max113
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
-
Re: пластинка
Не надо с рук ничего покупать,качество может быть не очень хорошее,пластинка может быть поцарапана,я тоже люблю слушать виниловые пластинки и покупаю их в https://www.cdvpodarok.ru/ там огромный выбор и Элвис ваш тоже есть,так что заходите выбирайте.
- sizov
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8