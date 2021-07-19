Мне нужен бойцовский клуб
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Мне нужен бойцовский клуб
Мне нужен бойцовский клуб , хочу начать учится драться, где стоит обучаться?
- Naidjel
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
-
Re: Мне нужен бойцовский клуб
я бы вам посоветовал искать частного мастера
- Osvald
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7