Мне нужен бойцовский клуб

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Мне нужен бойцовский клуб

Новое сообщение Naidjel » 19 июл 2021, 19:00

Мне нужен бойцовский клуб , хочу начать учится драться, где стоит обучаться?


Naidjel
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Мне нужен бойцовский клуб

Новое сообщение Osvald » 19 июл 2021, 21:05

я бы вам посоветовал искать частного мастера
Osvald
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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