Подарок

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Подарок

Новое сообщение Неваляшка » 20 июл 2021, 11:14

Приветики. Люююююди. Где заказать подарок в интернет пространстве без риска потери денег и данных? Чтобы был хороший выбор. И вообще, какие идеи есть? Кунцево.


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Неваляшка
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Re: Подарок

Новое сообщение Laluna » 20 июл 2021, 11:15

Я, например, с противоположного района, но, есть сайт, он работает по всей Москве, у них есть адресная доставка и заказать подарок можно онлайн, не выходя из дома. Называется сайт podarokservis.ru. Цены у них, хочу сказать, самые нормальные среди тех, кто занимается продажей подарков. Продают они сертификаты, которые включают в себя услуги начиная от отдыха, заканчивая экстримом. То есть, можешь выбрать по настроению. Платить можно прямо через сайт, у них защищёнка. Так, что вперёд, выбирай.
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Laluna
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