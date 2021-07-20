Подарок
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Подарок
Приветики. Люююююди. Где заказать подарок в интернет пространстве без риска потери денег и данных? Чтобы был хороший выбор. И вообще, какие идеи есть? Кунцево.
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 92
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Подарок
Я, например, с противоположного района, но, есть сайт, он работает по всей Москве, у них есть адресная доставка и заказать подарок можно онлайн, не выходя из дома. Называется сайт podarokservis.ru. Цены у них, хочу сказать, самые нормальные среди тех, кто занимается продажей подарков. Продают они сертификаты, которые включают в себя услуги начиная от отдыха, заканчивая экстримом. То есть, можешь выбрать по настроению. Платить можно прямо через сайт, у них защищёнка. Так, что вперёд, выбирай.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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