Посоветуйте кадровое агенство по подбору персонала

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Посоветуйте кадровое агенство по подбору персонала

Новое сообщение Paris » 23 июл 2021, 18:59

Посоветуйте кадровое агенство по подбору персонала, где найти можно сотрудников хороших?


Paris
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Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Посоветуйте кадровое агенство по подбору персонала

Новое сообщение Kanniga » 23 июл 2021, 21:41

лучше искать проверенное агенство в интернете, там много варинатов
Kanniga
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Сообщения: 18
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