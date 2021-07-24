ключи
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ключи
Хочу купить себе в гараж новые ключи,но у нас в магазине выбор не очень и качество меня смущает,может вы что посоветуете?
- max113
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: ключи
Главное не покупать дешёвые ключи,особенно на каких нибудь китайских сайтах,я их себе заказывал на сайте-агрегаторе ENEX,там большой каталог инструментов ,есть и комбинированные ключи и разводные,есть так же и электроинструмент если вдруг надо,качество отличное.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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