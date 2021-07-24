ключи

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ключи

Новое сообщение max113 » 24 июл 2021, 23:47

Хочу купить себе в гараж новые ключи,но у нас в магазине выбор не очень и качество меня смущает,может вы что посоветуете?


max113
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: ключи

Новое сообщение sizov » 24 июл 2021, 23:59

Главное не покупать дешёвые ключи,особенно на каких нибудь китайских сайтах,я их себе заказывал на сайте-агрегаторе ENEX,там большой каталог инструментов ,есть и комбинированные ключи и разводные,есть так же и электроинструмент если вдруг надо,качество отличное.
sizov
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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