Сотрудник и презент
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Сотрудник и презент
У нашего доброго человека сотрудника, день варенья, что подарить?
- Grishkins
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
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Re: Сотрудник и презент
Подарите часы
- Fawentow
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:13
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Re: Сотрудник и презент
Думаю как и человек ответил выше, который предлагает часы на подарок. Но еще одна небольшая моя рекомендация - прочтите эту заметку https://www.spr.ru/moskva/imidzh-4302409.html она тоже вам должна помочь с выбором.
- cabity
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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