Сотрудник и презент

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Сотрудник и презент

Новое сообщение Grishkins » 26 июл 2021, 13:07

У нашего доброго человека сотрудника, день варенья, что подарить?


Grishkins
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
Вернуться к началу

Re: Сотрудник и презент

Новое сообщение Fawentow » 26 июл 2021, 13:10

Подарите часы
Fawentow
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:13
Вернуться к началу

Re: Сотрудник и презент

Новое сообщение cabity » 26 июл 2021, 13:22

Думаю как и человек ответил выше, который предлагает часы на подарок. Но еще одна небольшая моя рекомендация - прочтите эту заметку https://www.spr.ru/moskva/imidzh-4302409.html она тоже вам должна помочь с выбором.
cabity
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Общие темы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group