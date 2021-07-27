Посоветуйте стоматологию проверенную в Мск

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Посоветуйте стоматологию проверенную в Мск

Новое сообщение Osvald » 27 июл 2021, 10:54

Посоветуйте стоматологию проверенную в Мск, куда можно по лечению зубов обратится?


Osvald
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Re: Посоветуйте стоматологию проверенную в Мск

Новое сообщение sizov » 27 июл 2021, 12:51

Можно и в государственную обратиться.
sizov
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