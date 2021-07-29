Где покупать корм

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Где покупать корм

Новое сообщение Alekol » 29 июл 2021, 18:21

Я советую покупать корм здесь: petslike.net. Таким образом вы получите доступ к большому виду разнообразного питания для собак. Я лично все зоотовары покупаю только здесь. По моему скромному мнению, здесь лучшее соотношение цены и качества.


Alekol
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2020, 17:37
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