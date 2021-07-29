Стоит ли делать в загородном доме штакетный забор

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Стоит ли делать в загородном доме штакетный забор

Новое сообщение Сабрина » 29 июл 2021, 19:19

Интересен выбор материала для отделки забора, собственно хочется подробнее понять о том если имеет смысл выбирать металлический штакетник для забора, конкретно для дачного дома.

Выскажите свое мнение относительно подобного материала, что думайте по поводу подобного предложения?



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Сабрина
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