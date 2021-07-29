Выскажите свое мнение относительно подобного материала, что думайте по поводу подобного предложения?
Стоит ли делать в загородном доме штакетный забор
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Стоит ли делать в загородном доме штакетный забор
Интересен выбор материала для отделки забора, собственно хочется подробнее понять о том если имеет смысл выбирать металлический штакетник для забора, конкретно для дачного дома.
-
Сабрина
- Писатель
-
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9