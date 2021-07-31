М'ясний магазин Укрпромпостач

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М'ясний магазин Укрпромпостач

Новое сообщение Skymall » 31 июл 2021, 02:28

Всім привіт, якщо ви як і я розумієте наскільки важливо стежити за здоров'ям то уважно ставитесь до вибору продуктів. Так ось тут особисто мені вдалося знайти виробника через якого в Києві можна замовляти якісні м'ясні продукти. Особисто від себе раджу звернути увагу на https://ukrprompostach.ua/uk/shops/ у них ви знайдете свіжу свинину, яловичину, ковбаси, сосиски і багато іншого


Skymall
 
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Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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