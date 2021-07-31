Онкология

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Онкология

Новое сообщение berkon » 31 июл 2021, 13:19

Добрый день, подскажите клинику в которой можно пройти лечение онкологии?


berkon
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Re: Онкология

Новое сообщение PoliMoli » 31 июл 2021, 14:09

Думаю вам проще всего на прямую обратиться к https://spizhenko.clinic/ Считаю, что эта клиника по праву носит звание лучшей в стране. У нас знакомая обращалась к ним уже в достаточно тяжелом состоянии и к счастью ей помогли и теперь она живет полноценной жизнью, забыв все курсы лечения как страшный сон. Не знаю был ли такой же эффект если бы обратилась в другое место.
PoliMoli
 
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