Помогите определится с тем где в Москве срочно усыпление немецкой овчарки заказать лучше всего. Помогите с предложением, подскажите по поводу того где дешево услугу заказывать?
Усыпление немецкой овчарки в Москве
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Усыпление немецкой овчарки в Москве
Нужно усыпить немецкую овчарку, более более 3 месяцев, нужно её избавить от боли.
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Serafima
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 21 авг 2019, 18:29
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