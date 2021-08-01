Serafima » 01 авг 2021, 20:09

Нужно усыпить немецкую овчарку, более более 3 месяцев, нужно её избавить от боли.

Помогите определится с тем где в Москве срочно усыпление немецкой овчарки заказать лучше всего. Помогите с предложением, подскажите по поводу того где дешево услугу заказывать?