Усыпление немецкой овчарки в Москве

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Усыпление немецкой овчарки в Москве

Новое сообщение Serafima » 01 авг 2021, 20:09

Нужно усыпить немецкую овчарку, более более 3 месяцев, нужно её избавить от боли.

Помогите определится с тем где в Москве срочно усыпление немецкой овчарки заказать лучше всего. Помогите с предложением, подскажите по поводу того где дешево услугу заказывать?



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Serafima
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