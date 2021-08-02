Кто в курсе где можно минеральную воду с доставкой купить?

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Кто в курсе где можно минеральную воду с доставкой купить?

Новое сообщение Paris » 02 авг 2021, 19:49

Кто в курсе где можно минеральную воду с доставкой купить?


Paris
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Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
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Re: Кто в курсе где можно минеральную воду с доставкой купить?

Новое сообщение Laiving » 02 авг 2021, 21:18

качественную минеральную воду лучше брать в филеалах водица
Laiving
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Сообщения: 24
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Re: Кто в курсе где можно минеральную воду с доставкой купить?

Новое сообщение Kanniga » 02 авг 2021, 23:31

Здравствуйте, минеральную воду с доставкой легко можете купить через магазин https://kupivody.ru. Это официальный магазин с доставкой на дом, а еще в интернет-магазине есть огромный выбор минеральной воды. В Москве и области их много. Доставка занимает не больше часа.
Kanniga
Читатель
 
Сообщения: 24
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