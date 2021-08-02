Где найти можно сайт знакомств
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Где найти можно сайт знакомств
Где найти можно сайт знакомств, хочу начать знакомится с девушками в интернете
- Paris
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 00:21
-
Re: Где найти можно сайт знакомств
сайтов по знакомствам много, главное ищите только проверенные
- Laiving
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 27 июн 2021, 19:09
-
Re: Где найти можно сайт знакомств
Здравствуйте, мне вот самому нравится знакомится на сайте знакомств https://linkyou.ru/ и мне уже удалось завести здесь несколько полезных знакомств. я там с несколькими девушками познакомился, общаюсь с ними, а иногда и вместе встречаемся и проводим время.
- Kanniga
- Читатель
-
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15