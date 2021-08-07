Награды

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Награды

Новое сообщение Неваляшка » 07 авг 2021, 14:17

Здравствуйте. Я открыла для себя новое хобби – фалеристику и решила прогуляться по страницам онлайн магазинов, чтобы потом выбор остановить на одном сайте. В итоге, заглянула сюда https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... dvizhenii/ и нашла медаль «За активную работу в поисковом движении»», которую можно купить и получить с доставкой по указанному адресу проживания. А вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой компании? Или вас какие-то другие критерии поиска? Надеюсь, что мы обсудим этот вопрос.


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Неваляшка
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Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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