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Награды Неваляшка » 07 авг 2021, 14:17 Здравствуйте. Я открыла для себя новое хобби – фалеристику и решила прогуляться по страницам онлайн магазинов, чтобы потом выбор остановить на одном сайте. В итоге, заглянула сюда https://bezproblem.ru/catalog/voentorg/ ... dvizhenii/ и нашла медаль «За активную работу в поисковом движении»», которую можно купить и получить с доставкой по указанному адресу проживания. А вы как считаете, стоит ли пользоваться услугами незнакомой компании? Или вас какие-то другие критерии поиска? Надеюсь, что мы обсудим этот вопрос.





Неваляшка Писатель Сообщения: 94 Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25 Личное сообщение Вернуться к началу

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