сервис

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сервис

Новое сообщение max113 » 10 авг 2021, 00:08

У меня грузовик Delphi сейчас я ищу их официальный сервис, может вы посоветуете к кому в Питере обратиться, нужен ремонт форсунок?


max113
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Re: сервис

Новое сообщение sizov » 10 авг 2021, 00:24

Я обращался в компанию «Дизель-Мастер» она является официальным сервисным центром Delphi, у них широкий спектр услуг и очень квалифицированные мастера, и хорошие цены, более подробно можно узнать тут по ссылке .
sizov
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