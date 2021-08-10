сервис
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сервис
У меня грузовик Delphi сейчас я ищу их официальный сервис, может вы посоветуете к кому в Питере обратиться, нужен ремонт форсунок?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: сервис
Я обращался в компанию «Дизель-Мастер» она является официальным сервисным центром Delphi, у них широкий спектр услуг и очень квалифицированные мастера, и хорошие цены, более подробно можно узнать тут по ссылке .
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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