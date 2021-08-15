кошелёк

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кошелёк

Новое сообщение max113 » 15 авг 2021, 23:05

Недавно на Али нашёл хорошие вместительные кошельки, думаю купить себе и жене, а то у нас от карточек наши уже рвутся, кто там заказывал, что скажете стоит или нет?


max113
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Re: кошелёк

Новое сообщение sizov » 15 авг 2021, 23:13

На Али вещи недорогие и как правило не очень хорошие, к тому же доставка долгая, и вообще сейчас эти кошельки не обязательны, я скачал себе и жене приложение кошелек , и закачал туда все свои карточки, теперь он мне их все заменяет, и не надо кошельки покупать.
sizov
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