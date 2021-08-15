кошелёк
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
кошелёк
Недавно на Али нашёл хорошие вместительные кошельки, думаю купить себе и жене, а то у нас от карточек наши уже рвутся, кто там заказывал, что скажете стоит или нет?
- max113
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
-
Re: кошелёк
На Али вещи недорогие и как правило не очень хорошие, к тому же доставка долгая, и вообще сейчас эти кошельки не обязательны, я скачал себе и жене приложение кошелек , и закачал туда все свои карточки, теперь он мне их все заменяет, и не надо кошельки покупать.
- sizov
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: MailRu [Bot] и гости: 7